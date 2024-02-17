Политолог Сипров: прогнозы по госдолгу США — гадание на кофейной гуще

«Сама эта цифра — 200% в долгосрочной перспективе — ни о чем не говорит. Лимит госдолга в США поднимали несколько десятков раз. Более того, после прошлогоднего компромисса между администрацией Джо Байдена и республиканцами в конгрессе сама эта проблема была отложена в долгий ящик. Стороны договорились не устанавливать лимит на 2024 финансовый год. Напомню, финансовый год в США начинается в октябре — то есть, уже тогда стало ясно, что Байден, уйдя из Белого дома, оставит своему сменщику в конец расстроенные государственные финансы, а сам до конца срока может не тужить голову по этому поводу. Катастрофу удалось отложить, а после нас — хоть потоп», — рассказал Сипров.