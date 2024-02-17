Политолог Сипров: прогнозы по госдолгу США — гадание на кофейной гуще

США не грозит дефолт из-за стремительно растущего госдолга, так как у США нет механизмов для его объявления. Об этом aif.ru рассказал политолог Вадим Сипров.
Счетная палата США прогнозирует, что к 2050 году госдолг США составит 200% от ВПП страны. Как говорится в документе, это приведет правительство страны к неустойчивой финансовой траектории и проблемам в экономике. Однако Сипров усомнился в том, что столь долгосрочные прогнозы имеют какой-либо смысл в нынешних условиях.
«Прогнозы роста госдолга с горизонтом в четверть века сейчас, когда на глазах происходит радикальная трансформация миропорядка — не более чем гадание на кофейной гуще. Откуда у этих прогнозистов стопроцентная уверенность, что США сохранятся в том виде, в каком они существуют сегодня? И кто им дал гарантию, что через 25 лет за доллар в мире не “будут давать в морду”?», — заявил эксперт.
В целом, уверен собеседник, ни прогноз роста госдолга до 200% от ВВП к 2050 году, ни сам по себе рост госдолга не означают суверенного дефолта Америки.
«Сама эта цифра — 200% в долгосрочной перспективе — ни о чем не говорит. Лимит госдолга в США поднимали несколько десятков раз. Более того, после прошлогоднего компромисса между администрацией Джо Байдена и республиканцами в конгрессе сама эта проблема была отложена в долгий ящик. Стороны договорились не устанавливать лимит на 2024 финансовый год. Напомню, финансовый год в США начинается в октябре — то есть, уже тогда стало ясно, что Байден, уйдя из Белого дома, оставит своему сменщику в конец расстроенные государственные финансы, а сам до конца срока может не тужить голову по этому поводу. Катастрофу удалось отложить, а после нас — хоть потоп», — рассказал Сипров.
Политолог подчеркнул, что сам американский госдолг за прошедшие семь месяцев вырос с 32,3 до более чем 34,2 трлн. долларов.
«Кстати, в США нет никаких механизмов для объявления суверенного дефолта. Никто не просчитывал и последствий этого решения — ни для страны, ни для мира. Ясно лишь одно — зарплаты госслужащим и военным, а также все социальные пособия перестанут выплачивать», — подытожил он.