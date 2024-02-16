Совкомбанк заявил о намерении купить «Хоум банк»

«Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024−2025 годов», — отмечается в сообщении банка.