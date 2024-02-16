Совкомбанк заявил о намерении купить «Хоум банк»

«Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024−2025 годов», — отмечается в сообщении банка.
Руководство Совкомбанка ожидает, что эта сделка поможет увеличить число розничных клиентов на 50% (до 9 млн человек), а розничный и депозитарный портфели — на 25% (915 млрд руб.) и 20% (945 млрд руб.) соответственно.
В рамках этой сделки Хоум Банк оценен в 80% от его капитала, без учета вечных облигаций и дивидендов за прошлый 2023 год.
Хоум Банк работал на территории России под брендом «Хоум Кредит» с 2002 года, после прихода в страну чешской финансовой структуры Home Credit Bank.
В сентябре 2022-го чешская группа продала активы в России и прекратила работу на ее территории.
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