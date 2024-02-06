Эквадор предоставил России обоснование для снятия запрета на импорт бананов

По словам министра, первые уведомления от Россельхознадзора о мухе-горбатке в эквадорских бананах появились в 2018 году и с этих пор министерство и компании приняли необходимые меры. Она подчеркнула, что жизненный цикл насекомого составляет 24 дня, когда бананы в пути — 40. По словам Сонсолес Гарсия, холера, которую распространяют данные насекомые, не была зарегистрирована в Эквадоре с 2014 года.