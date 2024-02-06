Эквадор предоставил России обоснование для снятия запрета на импорт бананов

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — сказала госпожа Гарсия. Она сообщила, что в российское ведомство были переданы все необходимые документы. «Эти поставки в Россию напрямую связаны с 25 тыс. рабочих мест и более 3 тыс. мелких производителей», — подытожила министр.
По словам министра, первые уведомления от Россельхознадзора о мухе-горбатке в эквадорских бананах появились в 2018 году и с этих пор министерство и компании приняли необходимые меры. Она подчеркнула, что жизненный цикл насекомого составляет 24 дня, когда бананы в пути — 40. По словам Сонсолес Гарсия, холера, которую распространяют данные насекомые, не была зарегистрирована в Эквадоре с 2014 года.
2 февраля Россельхознадзор выразил обеспокоенность из-за «систематических выявлений» мухи-горбатки в эквадорских бананах и с 5 февраля приостановило сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора. По данным Россельхознадзора, муха-горбатка обладает высокой плодовитостью, в том числе в условиях закрытого помещения, а также является переносчиком холеры. Личинки мух проникают в ткани животных и людей, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. 6 февраля ведомство сообщило о наращивании объемов поставок бананов из Индии.
Ранее президент южноамериканской страны Даниэль Нобоа согласился передать США старое советское оружие. В ответ на претензии российской стороны он назвал эту технику «металлолом».
Александра Горошилова