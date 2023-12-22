Президент США подписал указ, который вводит санкции против банков за помощь РФ

Президент США Джо Байден подписал указ, дающий возможность вводить санкции против иностранных финансовых структур, если они осуществляли транзакции или содействовали в пользу или от имени санкционного лица для деятельности в сферах, связанных с поддержкой и обеспечением российского ОПК, сообщает Белый дом. Термин «иностранное финансовое учреждение» означает любую иностранную организацию, которая занимается приемом депозитов, выдачей займов или кредитов, а также посредничеством при их выдаче, сделками купли-продажи валюты, ценных бумаг, деривативов и прочее.

Минфин США уполномочен применить к финансовой организации санкции, если установит, что банк проводил сделку или содействовал любой существенной сделке в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической промышленности, обрабатывающей отрасли или в других отраслях, которые могут быть определены министром финансов как поддерживающие российскую военно-промышленную базу. Речь идет как об уже совершенных операциях ранее, так и о будущих возможных нарушениях: банки могут столкнуться с наказанием за ведение бизнеса с фирмами, уже подпавшими под санкции за связи с Россией, независимо от того, знают они об этом или нет.

Министр финансов Америки после консультации с Государственным секретарем, может запретить открытие или наложить строгие условия на ведение корреспондентских счетов или сквозных счетов в США, а также заблокировать все имущество, которое находятся в этой стране. С банками, которые попадут под такие санкции, нельзя будет совершать операции по внесению или получению средств.

Указ «ясно даст понять иностранным финансовым учреждениям, что они рискуют потерять доступ к финансовой системе США, если будут участвовать или помогать сделкам, связанным с российской военно-промышленной базой», — говорится в последовавшем вслед за указом заявлении министра финансов США Джанет Йеллен. «Мы рассчитываем, что финансовые структуры предпримут все возможные усилия, чтобы убедиться, что не помогают России, сознательно или нет, в обходе санкций. Мы без колебаний будем применять предоставленные нам новые инструменты, чтобы принимать решительные точечные меры против любых финансовых структур, которые помогают поставкам для российской оборонной промышленности», — отмечает она.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил в интервью CNBC, что большинство крупных финансовых учреждений соблюдают санкции США, направленные на то, чтобы помешать России приобретать материалы, необходимые для военных действий. Новый указ, позволяет казначейству нацеливаться на банки Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, которые могут вольно или невольно помогать России уклоняться от санкций, уточнил он.

В ближайшие месяцы США также намерены ввести ограничения на импорт некоторых алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Из сообщения администрации следует, что в первую очередь это касается нетехнических алмазов и морепродуктов. Сегодняшний указ дает полномочия запрещать импорт определенных продуктов, добытых, извлеченных или произведенных полностью или частично в России, даже если эти продукты затем перерабатываются в третьих странах.