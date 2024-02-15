Отступили от максимумов с начала года

Ozon (OZON 3086 ₽, −2,17%) опубликовал результаты за 2023 год: общий оборот товаров (GMV) вырос на 110% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 1,7 трлн руб.; темпы роста опередили прогноз менеджмента (90−100%). Компания сообщила о положительном скорректированном показателе EBITDA за 2023 год. Тем не менее бумаги Ozon в среду подешевели на фоне возможной фиксации прибыли инвесторами, так как за предыдущие две сессии бумаги Ozon подорожали более чем на 10%.