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Количество ипотечных сделок в Москве в январе выросло на 11%

МОСКВА, 15 фев — РИА Недвижимость. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе текущего года почти 7,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 11% превышает результаты января прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
Источник: РИА "Новости"

«Январь показал высокий результат по числу зарегистрированных ипотечных сделок и стал вторым за все время ведения статистики, уступив лишь 499 договоров максимальному январскому значению 2022 года», — указывается в сообщении.

В нем уточняется, что к декабрю 2023 года число ипотечных сделок упало на 19%. При этом, по данным управления, это наименьшее снижение января к декабрю за последние пять лет, когда оно варьировалось от 36% до 54%.

Ранее ведомство подсчитало, что продажи вторичного жилья в Москве в январе текущего года снизились в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 3% — до 7,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).