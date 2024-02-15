Количество ипотечных сделок в Москве в январе выросло на 11%

«Январь показал высокий результат по числу зарегистрированных ипотечных сделок и стал вторым за все время ведения статистики, уступив лишь 499 договоров максимальному январскому значению 2022 года», — указывается в сообщении.
В нем уточняется, что к декабрю 2023 года число ипотечных сделок упало на 19%. При этом, по данным управления, это наименьшее снижение января к декабрю за последние пять лет, когда оно варьировалось от 36% до 54%.
Ранее ведомство подсчитало, что продажи вторичного жилья в Москве в январе текущего года снизились в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 3% — до 7,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).