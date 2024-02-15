Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

«После слабого старта индекс Мосбиржи выбрался в зону положительных значений, чему во многом способствовало ускорение рублевого ослабления. Цены на нефть удержались выше $80 за баррель Brent после локальной просадки и к вечеру вышли в хороший плюс», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
На общерыночный фон сегодня, как и во вторник, повлияла макростатистика. «Падение розничных продаж в США в январе существенно превысило прогноз аналитиков. Впрочем, это тот случай, когда плохие макроновости позитивно воспринимаются инвесторами, трактующими статистику в разрезе потенциальных изменений ДКП ФРС», — добавил эксперт.
Рынок акций
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+3,74%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+3,6%), котировки ТМК (+3,33%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,32%), бумаги «Глобалтранса» (+2,81%), котировки «Эталона» (+2,76%) и бумаги ПИК (+2,6%).
«Акции “Ростелекома” поддерживали дивидендные ожидания, подтвержденные высказываниями главы компании ранее на этой неделе. Обыкновенные акции “Ростелекома” в четверг, в частности, обновили максимум с января 2022 года», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
ТМК также является одним из кандидатов на финальные дивиденды за 2023 год после их выплаты по итогам I полугодия 2023 года с доходностью около 5,5%. «Согласно последним опубликованным результатам, ТМК за 9 месяцев 2023 года получила прибыль в размере 39,1 млрд руб. по РСБУ при выручке 359 млрд руб. При этом за весь 2022 год ТМК заработала чистую прибыль по РСБУ в объеме 8,7 млрд руб.», — также рассказала эксперт.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-1,76%), бумаги «Распадской» (-1,29%), котировки «Детского мира» (-1,21%), обыкновенные акции «Мечела» (+1,15%), бумаги «Аэрофлота» (-0,86%), котировки «Газпром нефти» (-0,85%), акции ММК (-0,78%). Расписки TCS Group сегодня последний день торгуются в режиме Т+1 перед редомициляцией.
Прогноз на завтра
Главным событием пятницы станет заседание Банка России по ключевой ставке. Опрошенные ТАСС эксперты прогнозируют, что она будет сохранена на текущем уровне в 16%. «В целом, это нейтральный сценарий для рынка акций. Важна будет риторика и прогнозный взгляд регулятора», — добавили в «БКС мир инвестиций».
Приближение выходных может сдерживать покупателей, однако если нефть сохранит ценовой оптимизм, а рубль останется относительно слабым, попытки обновления 4-месячных максимумов по индексу Мосбиржи не исключены, полагают там. Прогноз компании на 16 февраля — 3200−3300 пунктов, по паре доллар-рубль — 90,5−92,5 ₽. В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи продолжит колебания в том же коридоре 3200−3300 пунктов, пара доллар/рубль сможет проторговаться в диапазоне 91−93 ₽, евро/рубль — в коридоре 98−100 ₽.