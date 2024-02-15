Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

ТМК также является одним из кандидатов на финальные дивиденды за 2023 год после их выплаты по итогам I полугодия 2023 года с доходностью около 5,5%. «Согласно последним опубликованным результатам, ТМК за 9 месяцев 2023 года получила прибыль в размере 39,1 млрд руб. по РСБУ при выручке 359 млрд руб. При этом за весь 2022 год ТМК заработала чистую прибыль по РСБУ в объеме 8,7 млрд руб.», — также рассказала эксперт.