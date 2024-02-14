Raiffeisen Bank International обсуждает продажу доли в белорусском Приорбанке

Основанный в 1989 году Приорбанк входит в число крупнейших белорусских банков по размеру активов. Контрольный пакет акций Приорбанка группа Raiffeisen Bank International приобрела в 2003 году. В начале мая 2023 года RBI сообщила о сокращении своей сети корреспондентских счетов со странами СНГ. В том же месяце группа уведомила о прекращении корреспондентских отношений со всеми белорусскими кредитными организациями.