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Raiffeisen Bank International обсуждает продажу доли в белорусском Приорбанке

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) ведет переговоры о продаже своей 87,74%-й доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях с инвестором из ОАЭ Soven 1 Holding Limited. В RBI отметили, что завершение сделки приведет к потенциальному уходу компании с белорусского рынка.
Источник: Reuters

Из сообщения, на сайте белорусского банка следует, что сделка по продаже доли в Приорбанке может повлечь за собой убытки для группы RBI в размере около €225 млн. Это связано с разницей между ценой продажи и балансовой стоимостью собственного капитала Приорбанка.

Консолидированная прибыль RBI из-за продажи доли может сократиться примерно на €450 млн в связи с реклассификацией убытков. Предполагается, что такая реклассификация не окажет влияния на регулятивный капитал группы RBI.

Основанный в 1989 году Приорбанк входит в число крупнейших белорусских банков по размеру активов. Контрольный пакет акций Приорбанка группа Raiffeisen Bank International приобрела в 2003 году. В начале мая 2023 года RBI сообщила о сокращении своей сети корреспондентских счетов со странами СНГ. В том же месяце группа уведомила о прекращении корреспондентских отношений со всеми белорусскими кредитными организациями.

Милена Костерева.