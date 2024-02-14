Raiffeisen Bank International обсуждает продажу доли в белорусском Приорбанке

Из сообщения, на сайте белорусского банка следует, что сделка по продаже доли в Приорбанке может повлечь за собой убытки для группы RBI в размере около €225 млн. Это связано с разницей между ценой продажи и балансовой стоимостью собственного капитала Приорбанка.
Консолидированная прибыль RBI из-за продажи доли может сократиться примерно на €450 млн в связи с реклассификацией убытков. Предполагается, что такая реклассификация не окажет влияния на регулятивный капитал группы RBI.
Основанный в 1989 году Приорбанк входит в число крупнейших белорусских банков по размеру активов. Контрольный пакет акций Приорбанка группа Raiffeisen Bank International приобрела в 2003 году. В начале мая 2023 года RBI сообщила о сокращении своей сети корреспондентских счетов со странами СНГ. В том же месяце группа уведомила о прекращении корреспондентских отношений со всеми белорусскими кредитными организациями.
Милена Костерева.