Оборот от продаж Ozon в 2023 году вырос в 2,1 раза

«Оборот от продаж (GMV), включая услуги, за 2023 год вырос примерно на 110% год к году и превысил 1,7 трлн рублей. Продажи предпринимателей составили 83% оборота. Рост бизнеса опередил ранее объявленный прогноз на уровне 90−100%», — сообщает компания.
Скорректированная EBITDA Ozon за 2023 год была положительной. Чистый денежный поток от операционной деятельности превысил 80 млрд рублей. Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2023 составили 169,8 млрд рублей против 92,7 млрд рублей на 30 сентября (рост в 1,8 раза).
Число заказов в прошлом году составило более 950 млн. Компания указывает, что показатель удвоился за счет повышения частоты покупок на клиента и роста клиентской базы. Активных покупателей за год стало больше почти на треть — 46 млн человек.
Площадь логистических объектов Ozon в России и странах СНГ на конец прошлого года выросла почти вдвое, до 2,5 млн кв. м. Количество пунктов выдачи заказов почти утроилось и превысило 45 тыс.
«Предварительные результаты 2023 года подтверждают, что модель онлайн-платформы остается финансово устойчивой, это позволит нам и в 2024 году продолжить развитие сервисов для покупателей и предпринимателей», — отметил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов, слова которого приводятся в релизе.