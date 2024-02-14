Объем наличной валюты у россиян сократился впервые за шесть лет

На 1 января объем средств на валютных депозитах граждан в российских банках составил 3,77 трлн руб., или $42,1 млрд в долларовом выражении. За январь—декабрь остатки сократились на 23,6% ($13 млрд). Это существенно меньше оттока за 2022 год: тогда сбережения на валютных вкладах россиян уменьшились в 1,7 раза — с $91,4 млрд до $55,1 млрд руб. Весной 2022 года ЦБ ограничил для граждан возможность забирать со счетов и депозитов наличную иностранную валюту, а банки начали вводить комиссии для валютных счетов. В 2023 году некоторые участники рынка продолжили ужесточать условия по операциям с долларами и евро — например, начали взимать плату на пополнение валютных счетов через банкоматы или вовсе прекращали прием валютной наличности. Похожая динамика наблюдалась и на брокерских счетах: за прошлый год объем валюты на них сократился почти на 42,1%, до $2,2 млрд. В 2022 году такие остатки сжались в 2,3 раза — с $8,9 млрд до $3,8 млрд.