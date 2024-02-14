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Цена нефти WTI на ICE опустилась ниже $77 за баррель впервые с 13 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте на лондонской бирже ICE опустилась ниже $77 за баррель впервые с 13 февраля, свидетельствуют данные торгов.
Источник: AP 2023

По данным биржи на 20:33 мск, цена WTI снижалась на 1,16%, до $76,95 за баррель.

К 21:10 мск фьючерс на нефть марки WTI замедлил снижение и торговался на уровне $76,99 (-1,12%). В то же время фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле падал на 1,03%, до $81,81 за баррель.

Снижение стоимости фьючерсов отмечено после публикации Минэнерго США данных о росте недельных запасов нефти в стране на 12 млн баррелей и составивших на 9 февраля 439,5 млн баррелей.

В новость внесена правка (20:52 мск) — уточняется марка нефти.