Цена нефти WTI на ICE опустилась ниже $77 за баррель впервые с 13 февраля

По данным биржи на 20:33 мск, цена WTI снижалась на 1,16%, до $76,95 за баррель.
К 21:10 мск фьючерс на нефть марки WTI замедлил снижение и торговался на уровне $76,99 (-1,12%). В то же время фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле падал на 1,03%, до $81,81 за баррель.
Снижение стоимости фьючерсов отмечено после публикации Минэнерго США данных о росте недельных запасов нефти в стране на 12 млн баррелей и составивших на 9 февраля 439,5 млн баррелей.
В новость внесена правка (20:52 мск) — уточняется марка нефти.