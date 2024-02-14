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Арбитражный суд удовлетворил иск ММК к итальянской Danieli

ТАСС, 14 февраля. Арбитражный суд Челябинской области полностью удовлетворил иск Магнитогорского металлургического комбината (ММК) о взыскании €27,3 млн с итальянского производителя оборудования для металлургии Danieli, следует из картотеки арбитражных дел.
Источник: AP 2023

«Иск удовлетворить полностью», — записано в карточке дела.

Согласно картотеке, 2 ноября 2023 года Арбитражный суд Челябинской области принял соответствующий иск ММК о взыскании солидарно с ответчиков Danieli Centro Combustion S.p.A. (Италия), Danieli & C. Officine Meccaniche SPA (Италия) денежных средств в размере €27 328 069,70.

По заявлению ММК, спорные правоотношения возникли между ними и Danieli Centro Combustion из-за контракта NЕ249025 от 24 декабря 2012 года.

Заседание по иску несколько раз откладывалось.

О компании

ММК входит в число крупных мировых производителей стали, осуществляет производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.

Основной акционер ММК — председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%. Остальные акции находятся в свободном обращении.