Арбитражный суд удовлетворил иск ММК к итальянской Danieli

«Иск удовлетворить полностью», — записано в карточке дела.
Согласно картотеке, 2 ноября 2023 года Арбитражный суд Челябинской области принял соответствующий иск ММК о взыскании солидарно с ответчиков Danieli Centro Combustion S.p.A. (Италия), Danieli & C. Officine Meccaniche SPA (Италия) денежных средств в размере €27 328 069,70.
По заявлению ММК, спорные правоотношения возникли между ними и Danieli Centro Combustion из-за контракта NЕ249025 от 24 декабря 2012 года.
Заседание по иску несколько раз откладывалось.
О компании
ММК входит в число крупных мировых производителей стали, осуществляет производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.
Основной акционер ММК — председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%. Остальные акции находятся в свободном обращении.