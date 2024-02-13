Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Накануне вечером площадка предупредила участников торгов о том, что 13 и 14 февраля на тестовом контуре фондового и валютного рынков будут проводиться технические работы по обновлению торговой системы. «Возможна временная потеря доступа к тестовым системам, будут отключены сервисы WebAPI. Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления», — говорилось в сообщении.