IPO «Диасофта», индекс Мосбиржи, цены на газ: дайджест инвестора

«Важно — пятничная волна распродаж на высоких объемах не нашла своего развития, а технические поддержки актуальны. Тем самым наш базовый сценарий не меняется: до начала весны есть высокие шансы на выход рынка акций к полугодовым максимумам, а прорыв широкого боковика может привести к резкому импульсу вверх на фоне срабатывания защитных стоп-приказов продавцов и притока новых участников на повышение», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.