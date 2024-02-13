IPO «Диасофта», индекс Мосбиржи, цены на газ: дайджест инвестора

Старт торгов акциями «Диасофта».
13 февраля в 16:00 мск на Мосбирже стартуют торги акциями разработчика IT-решений для российского финансового сектора «Диасофт». Тикер DIAS. Церемония начала торгов на площадке состоится в 16:45 мск.
Первичное размещение акция состоялось по цене ₽4500 за акцию, сообщила компания утром во вторник. Предварительный ценовой диапазон был объявлен на уровне ₽4000−4500 за бумагу.
Сбор заявок на IPO проходил с 7 по 12 февраля. Ранее последним сроком приема заявок было 14 февраля, однако компания перенесла срок завершения сбора заявок на участие в IPO с 14 на 12 февраля, объяснив это решение повышенным спросом со стороны институциональных и розничных инвесторов.
«Диасофт» более 30 лет разрабатывает ПО для финансового сектора. Среди ее клиентов — крупнейшие российские банки, страховые и управляющие компании. В апреле 2020 года IT-компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
По мнению экспертов инвестбанка «Синара», акции «Диасофта» — привлекательная возможность инвестирования в высокорентабельную IT-отрасль в период трансформации российского рынка, когда отечественные компании заменяют глобальных поставщиков.
Аналитики Invest Heroes установили целевую цену по акциям «Диасофта» на уровне ₽6309 за акцию на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста от 40% до 57%. «В 2024—2025 годах компания будет направлять 80% EBITDA на дивиденды, что дополнительно даст 9−12% дивидендной доходности к верхней цене размещения», — отметили аналитики.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи завершил торги понедельника ростом на 0,19%, до 3 248,5 пункта.
«Важно — пятничная волна распродаж на высоких объемах не нашла своего развития, а технические поддержки актуальны. Тем самым наш базовый сценарий не меняется: до начала весны есть высокие шансы на выход рынка акций к полугодовым максимумам, а прорыв широкого боковика может привести к резкому импульсу вверх на фоне срабатывания защитных стоп-приказов продавцов и притока новых участников на повышение», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
В течение дня наблюдался уверенный рост акций IT-сектора, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях». По итогам торгов акции Ozon прибавили 5,55%, «Софтлайн» — 5,89%, «Группы Астра» — 5,19%, HeadHunter — 4,41%.
Также лучше рынка вторую сессию подряд выглядят акции девелоперов, что обусловлено высокими продажами компаний в январе. Накануне сильные результаты показали ПИК и «Эталон».
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, коллективный взлет котировок IT-компаний может продолжиться, особенно если трейдеры увидят сильную динамику «Диасофта» после IPO. «Аллокация там ожидается невысокой из-за многократной переподписки книги, так что у инвесторов высвободится часть средств, которые локально могут поддержать другие бумаги сектора», — пояснил эксперт.
В то же время складывается негативная конъюнктура для «Газпрома» и НОВАТЭКа. Цены на газ в Европе и других регионах мира в последние недели пикируют вниз. В этих условиях может иметь место переток капитала в акции других экспортеров, предупредил Василий Карпунин.
Цены на газ
Биржевая цена газа на площадке ICE Futures в понедельник упала до минимума с июля 2023 года. По итогам торгов стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 5,12%, до €25,729 за 1 МВт·ч, или $290,98 за 1 тыс.кубометров.
На американском рынке фьючерсы на сорт Henry Hub просели на 1,78%, до $1,768 за миллион британских термических единиц (MMBtu), самого низкого уровня с сентября 2020 года.
Основной драйвер снижения — это резкая смена погоды: вслед за холодным январем на основные рынки пришел аномально теплый февраль, отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Валерий Емельянов.
Кроме того, давление на цены оказывает дисбаланс между спросом и предложением, возникший на фоне сезонного роста производства в США и падения потребления в еврозоне, прежде всего со стороны промышленности (на минимумах с 1995 года).
В частности, сейчас в газовых хранилищах Европы наблюдаются значительные запасы. Подземные газовые хранилища заполнены более чем на 67%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. В 2023 году в то же время ПХГ в Европе были заполнены на 66,99%.
И наконец третья причина падения — это перекупленность фьючерсов на газ, возникшая на спекулятивном спросе этой зимой. Многие покупатели сейчас вынуждены синхронно закрывать позиции с убытком, и это также давит на цену, написал Валерий Емельянов в обзоре.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 февраля.
Kroger: дивиденды на каждую акцию — $0,29. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,63%
Eli Lilly: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 8 марта. Доходность — 0,18%
Microsoft: дивиденды на каждую акцию — $0,75. Дата выплаты — 14 марта. Доходность — 0,18%
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США.
Moody’s: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,33, выручка — $1,48 млрд.
Shopify: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,3, выручка — $2,07 млрд.
Biogen: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,18, выручка — $2,47 млрд.
Coca-Cola: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,49, выручка — $10,66 млрд.
После закрытия рынка в США.
Lyft: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,082, выручка — $1,22 млрд.
Airbnb: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,65, выручка — $2,16 млрд.
DaVita: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,63, выручка — $3,01 млрд.
AIG: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,63, выручка — $12,1 млрд.
Robinhood: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $456,33 млн.
MGM Resorts: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,71, выручка — $4,12 млрд.
Другие важные события
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на пары белорусский рубль / российский рубль (BYN/RUB) и доллар США / казахстанский тенге (USD/KZT).
Китай, Гонконг: Китайский Новый год. Биржи закрыты.
ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти.
Великобритания: уровень безработицы, декабрь — 10:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, январь — 13:00 мск.
США: индекс потребительских цен, январь — 16:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 248,5 (+0,19%).
Индекс РТС: 1 120,94 (-0,13%).
S&P 500: 5021,84 (-0,09%).
Dow Jones Industrial Average: 38 797,38 (+0,33%).
NASDAQ Composite: 15 942,54 (-0,3%).