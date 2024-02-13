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Где дно в природном газе и почему может вырасти нефть

Никита Покровский, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», оценивает перспективы сырьевого рынка.
Никита Покровский
эксперт фондового рынка
Источник: AP 2023

Нефть

Нефть марки Brent по итогам прошедшего дня показала небольшой рост на 0,1%. Значимых драйверов не наблюдалось. Поддержку черному золоту продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке и рост цен на топливо в США после остановок некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводов на фоне технических трудностей после недавних холодов.

Банк Standard Chartered в своем прогнозе ожидает, что мировой дефицит может составить 1.6 млн барр./день в феврале. EIA ожидает еще больших значений на уровне 2,3 млн. барр/день.

Крэк-спред (разница между ценой сырой нефти и нефтепродуктами) вырос до самых высоких уровней за последний год. Значения также растут и в Европе. Обычно он опережает рост цен на сырую нефть примерно на 1 месяц. Запасы дистиллятов в США сейчас находятся на крайне низких уровнях с точки зрения исторических значений.

Продолжаю ожидать, что уже в ближайшие месяцы черное золото начнет торговаться в диапазоне $83−90, если не возникнет значимых негативных факторов.

Пробой уровня $83 (BR-3.24) станет очевидным триггером для формирования восходящего импульса. Сценарий будет оставаться в силе, пока не будет пробита поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).

Природный газ

Котировки природного газа NG за прошедший день снизились на 4,2%. Причины без изменений: слабый спрос, ожидания умеренных температур в феврале, высокие запасы и уровни добычи.

За прошедший понедельник добыча в США природного газа выросла на 3,2% г/г, до 103,9 bcf/день; экспорт LNG вырос на 6,4% н/н, до 14,1 bcf/день; спрос снизился на 0,8% г/г, до 91,1 bcf/день.

На фоне текущего макро и картины технического анализа в широком диапазоне $1,55−1,75 (NG-2.24) в ближайший месяц произойдет формирование дна. Контанго во фьючерсах, историческая сезонность и картина в опционах также указывает на данный сценарий.

Ниже данных уровней котировки упасть не должны так как цены начинают граничить со значениями себестоимости добычи, маркетинга и транспортировки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».