Где дно в природном газе и почему может вырасти нефть

Крэк-спред (разница между ценой сырой нефти и нефтепродуктами) вырос до самых высоких уровней за последний год. Значения также растут и в Европе. Обычно он опережает рост цен на сырую нефть примерно на 1 месяц. Запасы дистиллятов в США сейчас находятся на крайне низких уровнях с точки зрения исторических значений.