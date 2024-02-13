ЦБ допустил ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат

«Платная рассрочка, по сути, является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании, иначе возникает арбитраж. Предоставлять такую рассрочку должны профессиональные кредиторы», — сказал РБК представитель ЦБ. Речь идет о ситуациях, когда с клиента берется комиссия за подключение услуги рассрочки. Таким образом, если требования к платной рассрочке будут такие же, как к потребкредитам, то при ее оформлении сервисы обязаны будут передавать данные в бюро кредитных историй (БКИ). Идея о том, что платежи физлица по имеющимся рассрочкам должны отражаться в его кредитной истории, уже обсуждалась. Рынок выступал против этого подхода.