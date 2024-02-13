Без чувства долга: банки стали отклонять две из трех заявок на кредиты

Банки стали чаще отказывать в потребкредитах, отклоняя две из трех заявок граждан, выяснили «Известия». Это связано с тем, что в IV квартале 2023-го вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. Свою роль играют и высокие ставки. Регулятор вводит превентивные меры, чтобы не допустить надувания пузыря и массового невозврата займов. Но из-за этого клиенты уже перетекают в МФО, где ставки выше, рассказали участники рынка. Есть ли риски закредитованности граждан — в материале «Известий».