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Крэк-спред сигнализирует о потенциальном росте нефти

Никита Покровский, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Никита Покровский
эксперт фондового рынка
Источник: AP 2023

Нефть

Нефть марки Brent за прошедшую неделю показала рост на 5,8%. Провал переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа вернул премию за риск в котировки.

Данные о спросе на нефть в Индии показали рост потребления в январе на 8,3% г/г. Страна является главным драйвером увеличения мирового потребления нефти в ближайшие годы, рынок будет придавать особое внимание этим данным.

За январь добыча стран ОПЕК+ снизилась на 340 тыс. барр/день, что ниже ожидаемых 700 тыс. барр/день. Иран, Казахстан, ОАЭ и Кувейт не выполнили добровольных целей снижения добычи.

Анализ фундаментальных факторов (макро, запасы/добыча и т. д.), картина во фьючерсах и опционах, сентимент и технический анализ указывают на высокий потенциал продолжения роста цен на нефть.

Особое внимание стоит обратить на рост крэк-спреда (разница между ценой сырой нефти и нефтепродуктами). Значения достигли самых высоких уровней за последний год. Обычно он опережает рост цен на сырую нефть примерно на 1 месяц.

Ожидаю, что уже в ближайшие месяцы черное золото начнет торговаться в диапазоне $83−90, если не возникнет значимых негативных факторов.

Пробой уровня $83 (BR-3.24) станет очевидным триггером для формирования восходящего импульса. Сценарий будет оставаться в силе, пока не будет пробита поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).

Природный газ

Котировки природного газа NG за прошедшую неделю снизились на 11,6%. Слабый спрос, ожидания умеренных температур в феврале и высокие запасы продолжили давить на цену.

За прошедшую пятницу добыча в США природного газа выросла на 4,6% г/г, до 104,8 bcf/день; экспорт LNG вырос на 1,9% н/н, до 14 bcf/день; спрос вырос снизился на 0,4% г/г, до 83,1 bcf/день. Потребление среди частных домохозяйств и коммерческих потребителей (за исключением индустриального сектора) упало до самых низких значений за последние 5 лет.

Отчет EIA на этой неделе с высокой вероятностью покажет снижение запасов ниже, чем на прошлой неделе.

На фоне сложившейся макрокартины и данных технического анализа котировки природного газа еще могут продолжить снижение в район $1,6−1,73 (NG-2.24). В данном диапазоне значительно возрастет вероятность образования сезонного дна.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».