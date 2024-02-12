Крэк-спред сигнализирует о потенциальном росте нефти

За прошедшую пятницу добыча в США природного газа выросла на 4,6% г/г, до 104,8 bcf/день; экспорт LNG вырос на 1,9% н/н, до 14 bcf/день; спрос вырос снизился на 0,4% г/г, до 83,1 bcf/день. Потребление среди частных домохозяйств и коммерческих потребителей (за исключением индустриального сектора) упало до самых низких значений за последние 5 лет.