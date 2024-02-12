Главные события на финансовых рынках 12—18 февраля

Днем в понедельник, 12 февраля, российский разработчик IT-решений для финсектора Диасофт завершит сбор заявок в ходе IPO. Ценовой диапазон IPO определен на уровне 4000−4500 рублей за одну акцию. Торги ценной бумагой на Мосбирже начнутся 13 февраля.
Помимо этого, в понедельник начнется сбор заявок на первичное размещение еще одного эмитента: калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» намерен привлечь около 1 млрд рублей на дальнейшее развитие бизнеса и замещение импортных алкогольных марок.
В этот же день Банк России раскроет оценку торгового баланса Российской Федерации за декабрь 2023 года. Индикатор отражает разницу между стоимостью всех экспортируемых и импортируемых товаров и может влиять на курс рубля к мировым валютам.
Во вторник Мосбиржа запустит торги фьючерсами на две дружественные валюты: казахстанский тенге и белорусский рубль.
14 февраля российский маркетплейс Ozon и сервис займов под залог автомобиля CarMoney поделятся результатами за 2023 год. Ozon раскроет отчетность по МСФО, CarMoney — операционные результаты. В середине недели Росстат раскроет данные по индексу потребительских цен (CPI) за январь 2023 года.
В четверг IT-гигант Яндекс, ранее анонсировавший предварительные параметры разделения компании, раскроет финансовую отчетность по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2023 года. Ценные бумаги другого финтех-гиганта, TCS Group, 15 февраля будут торговаться последний день перед приостановкой торгов для перерегистрации компании в Россию.
В пятницу состоится главное событие недели: совет директоров Банка России соберется на заседание по вопросу ключевой ставки. Решение будет озвучено днем 16 февраля. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 16%.
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