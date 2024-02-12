Европа резко увеличила закупки нефти

Ранее стало известно, что индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) отказалась от закупки премиального сорта нефти Sokol у России. Причиной стали западные санкции: марка нефти торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель, что не устраивает покупателей, предпочитающих менее дорогой сорт Urals. Проблемы начали возникать после такого, как США усилили контроль за соблюдением ограничительных мер. По словам главы компании Санджая Кхана, BPCL не намерена прекращать закупки сырья в России, но вопрос цены остается ключевым.