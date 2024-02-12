Цены на газ в Европе упали до минимума с июля 2023 года

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures упала до минимума с июля 2023 года. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 4,8%, достигнув €25,86 за 1 МВт·ч, или $293,04 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 10:14 мск. Ниже этого уровня фьючерсы на газ последний раз торговались 28 июля 2023 года. С начала 2024 года биржевые цены на газ в Европе упали примерно на 20%.
К 12:40 мск стоимость европейского газа скорректировалась до $26,15 за 1 МВт·ч, или $295,8 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу.
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на фоне прогнозов более теплой погоды в регионе и восстановления поставок норвежского газа после перебоев на прошлой неделе, а также на фоне высокого уровня запасов в подземных хранилищах газа в регионе, сообщил Reuters. Замедление промышленной активности, особенно в еврозоне, оказало дополнительное давление на цены.
«Последние данные показывают улучшение прогноза погоды: плюсовая температура будет наблюдаться до конца февраля, а затем к концу марта ожидается нормальная сезонная температура», — сообщили в консалтинговой компании Auxilione. Ранее прогнозировалась более холодная погода, добавили в компании.
В конце прошлой недели выросли объемы поставок норвежского газа в Европу и Великобританию, показали данные норвежского трубопроводного оператора Gassco. Норвегия сейчас является крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европу. Ранее объем поставок упал до пятимесячного минимума из-за перебоев в работе на перерабатывающем заводе в Нихамне (Nyhamna), где произошло незапланированное отключение электроэнергии, и приостановки добычи на крупном газовом месторождении Норвегии Troll, оператором которого является компания Equinor.
Подземные газовые хранилища в Европе в настоящее время заполнены более чем на 67%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. В 2023 году в то же время ПХГ в Европе были заполнены на 66,99%.
Дополнительное давление на цены оказало замедление промышленной активности, особенно в еврозоне. Экономическая стагнация в Европе продолжается более года из-за более дорогих кредитов и высоких цен на энергоносители, которые негативно повлияли на спрос на газ со стороны промышленности. По данным Управления энергетической информации (EIA), спрос на газ в странах Европы в прошлом году упал на 7% и стал минимальным с 1995 года.
В США цены на газ с начала года упали более чем на 24%. На прошлой неделе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цены на газ опустились ниже $2 за миллион британских термических единиц (MMBtu), самого низкого уровня с сентября 2020 года.
В ING полагают, что Европа завершит этот отопительный сезон с очень комфортными уровнем запасов в ПХГ. В отсутствие каких-либо шоков предложения или резких скачков спроса эксперты допускают дальнейшее снижение цен на газ по мере приближения окончания отопительного сезона.