Цены на газ в Европе упали до минимума с июля 2023 года

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures упала до минимума с июля 2023 года. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 4,8%, достигнув €25,86 за 1 МВт·ч, или $293,04 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 10:14 мск. Ниже этого уровня фьючерсы на газ последний раз торговались 28 июля 2023 года. С начала 2024 года биржевые цены на газ в Европе упали примерно на 20%.