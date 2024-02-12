Центробанки и минфины Белоруссии и РФ вырабатывают схемы выплат по евробондам

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Центральные банки и министерства финансов Белоруссии и России вырабатывают схемы выплат российским держателям белорусских еврооблигаций. Об этом сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.
«Абсолютно спокойно ведется работа на уровне наших центральных банков и минфинов по выработке схемы выплаты держателям этих облигаций соответствующих доходов», — сказал посол в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По словам посла, вопрос с выплатами по еврооблигациям стал «элементом некоей шумихи, в первую очередь в СМИ». «Когда ряд инвесторов, назовем их так в кавычках, либо инвесторов, либо спекулянтов, кому как нравится, они начинают чуть ли не дефолт объявлять нашей республике и прочие инсинуации в СМИ вбрасывать. Абсолютная глупость», — сказал Крутой.
«В конце прошлого года, в октябре и ноябре, с Советом директоров Банка России была согласована схема, когда российский Национальный расчетный депозитарий становится “одним окном” для российских держателей наших еврооблигаций. Он будет отбирать заявки, он будет, по большому счету, технически проводить выплаты и передавать эти сведения нашему Минфину, который открыл соответствующий счет в Национальном расчетном депозитарии России. И во взаимодействии с нашим центральным депозитарием Беларуси будет проводить верификацию этих списков и погашение всех еврооблигаций», — напомнил дипломат.
Крутой подчеркнул, что ранее Минфин Белоруссии аккумулировал все средства, необходимые для совершения акций держателям белорусских евробондов. «На сегодняшний день выплаты получили держатели на общую сумму примерно $85 млн. Этот процесс идет ежедневно. В Национальный расчетный депозитарий России подано полторы тысячи заявок держателей из дружественных стран, отметил посол. — Сейчас идет сверка и верификация этих списков. Поэтому никаких проблем здесь нет».
«Беларусь на протяжении всей своей суверенной истории являлась добросовестным плательщиком по всем своим долгам и обязательствам. Мы это реноме намерены поддерживать. И, я думаю, как только технически мы по последнему выпуску этих облигаций завершим работу, мы сможем спокойно вернуться на российский рынок гособлигаций. Сейчас он не очень привлекателен, конечно, из-за уровня ставок, который сложился, в текущем моменте. Но ситуация динамично меняется и, я думаю, здесь работа будет продолжаться в прежнем режиме», — заявил Крутой.
Результат недружественных мер.
Ранее белорусские власти отказались обслуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу «в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов». Также белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для платежного агента — Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск уже несколько раз провел расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.
В конце декабря 2023 года Минфин сообщил, что Белоруссия перешла на альтернативный механизм выплат по евробондам «Беларусь-2023», при этом российский Национальный расчетный депозитарий выступил в качестве «одного окна» для российских владельцев белорусских евробондов. Прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов приостановлены с 2022 года, но в конце прошлого года начались выплаты в адрес российских инвесторов по новому механизму. Они проводятся только по выпуску Belarus 2023 в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года.
Ранее группа инвесторов из восьми физических лиц и пяти компаний направила в адрес главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Инвесторы заявляли, что не исключают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.