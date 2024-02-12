Центробанки и минфины Белоруссии и РФ вырабатывают схемы выплат по евробондам

«Беларусь на протяжении всей своей суверенной истории являлась добросовестным плательщиком по всем своим долгам и обязательствам. Мы это реноме намерены поддерживать. И, я думаю, как только технически мы по последнему выпуску этих облигаций завершим работу, мы сможем спокойно вернуться на российский рынок гособлигаций. Сейчас он не очень привлекателен, конечно, из-за уровня ставок, который сложился, в текущем моменте. Но ситуация динамично меняется и, я думаю, здесь работа будет продолжаться в прежнем режиме», — заявил Крутой.