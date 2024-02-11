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Сезон отчетностей гигантов. За чем следим на следующей неделе

На следующей неделе активизируется сезон отчетностей — с результатами выйдут Роснефть, Яндекс, Русгидро. Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям General Invest, о том, как результаты компаний скажутся на фондовом рынке.
Источник: РИА "Новости"

13 февраля начнутся торги новой компании на рынке — разработчика ПО для финансового сектора Диасофт.

14 февраля — последний день торгов привилегированными акциями Транснефти перед сплитом с коэффициентом 1:100.

Софтлайн проведет День Инвестора 15 февраля.

И с 15 февраля Мосбиржа приостанавливает для физлиц торги расписками TCS Group (для профучастников с 20 февраля) в связи с редомициляцией компании в РФ. Сроки возобновления торгов пока неизвестны.

Аналитик ожидает, что на следующей неделе индекс Мосбиржи может сделать еще одну попытку протестировать осенние максимумы в районе 3290 пунктов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».