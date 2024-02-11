Сезон отчетностей гигантов. За чем следим на следующей неделе

13 февраля начнутся торги новой компании на рынке — разработчика ПО для финансового сектора Диасофт.
14 февраля — последний день торгов привилегированными акциями Транснефти перед сплитом с коэффициентом 1:100.
Софтлайн проведет День Инвестора 15 февраля.
И с 15 февраля Мосбиржа приостанавливает для физлиц торги расписками TCS Group (для профучастников с 20 февраля) в связи с редомициляцией компании в РФ. Сроки возобновления торгов пока неизвестны.
Аналитик ожидает, что на следующей неделе индекс Мосбиржи может сделать еще одну попытку протестировать осенние максимумы в районе 3290 пунктов.
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