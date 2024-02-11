Россиянам раскрыли главные риски покупки квартиры с перепланировкой

Во-первых, перепланировку жилья можно сделать по закону, с соблюдением ряда правил и согласовав эти действия. Если у владельца квартиры есть желание осуществить в ней перепланировку, то надо сперва согласовать свои действия с Росреестром, и только получив разрешение производить перепланировку. А не наоборот, как это часто бывает.
Если вы покупаете квартиру и не уверены, что ее конфигурация не была изменена, то стоит заказать перед сделкой актуальную выписку из ЕГРН. В некоторых случаях такая выписка может помочь заявителю установить факт произведенной перепланировки: нужно сопоставить графическое изображение с фактическим состоянием квартиры. Также о произведенной перепланировке может свидетельствовать специальная графа «Примечание» в полученной выписке.
Перепланировка в квартире обязательно должна быть узаконена. В противном случае на собственника могут наложить штраф, а также от него могут потребовать вернуть помещение в первоначальное состояние за свой счет. В ряде случаев особо грубых нарушений владелец может даже лишиться жилья.
Также незаконная перепланировка может затруднить оформление договора купли-продажи или иных действий с недвижимостью.
В случае, если неузаконенная перепланировка будет выявлена при проведении правовой экспертизы документов, которые участвуют в сделке, то госрегистрация права будет приостановлена на срок до трех месяцев, а по инициативе сторон — до шести месяцев. За это время собственник квартиры может получить документы, подтверждающие правомерность перепланировки, в том числе и в судебном порядке.
Помимо перепланировки в квартире может быть проведено переустройство. Сюда входят перенос инженерных сетей или газовых котлов. Эти работы тоже должны быть согласованы.
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