Россиянам раскрыли главные риски покупки квартиры с перепланировкой

Во-первых, перепланировку жилья можно сделать по закону, с соблюдением ряда правил и согласовав эти действия. Если у владельца квартиры есть желание осуществить в ней перепланировку, то надо сперва согласовать свои действия с Росреестром, и только получив разрешение производить перепланировку. А не наоборот, как это часто бывает.