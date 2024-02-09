Структуру AG Siemens в России переименовали в «Системс»

Немецкий концерн AG Siemens работал в России с 1852 года. Он в том числе осуществлял поставки медицинского оборудования, продукции для железнодорожной отрасли, продукции и технологии для энергетики, систем промышленной автоматизации, а также потребительских товаров. На Россию приходилось порядка 1% всех продаж конгломерата. После начала военной операции на Украине компания объявила об уходе с российского рынка.