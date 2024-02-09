Инвесторы на чеку: самое важное на неделе с 12 по 18 февраля

— Во вторник инвесторам станут доступны данные по инфляции в США по итогам января 2024. Прошлое значение было на отметке 3,4% годовых.
— В среду станут доступны данные по динамике ВВП еврозоны по результатам 4 квартала 2023 г.. Прошлое значение составляло 0% годовых, прогнозное оценивается экономистами на отметке 0,1% г/г.
— Станет известна также динамика промышленного производства в еврозоне в декабре 2023. Значение показателя в ноябре было отрицательным и составило −0,3% м/м. На конец декабря оценка (-0,4% м/м).
— В четверг будет обнародована динамика розничных продаж в США за январь 2024. В декабре 2023 показатель находился на уровне 0,6% м/м, за январь 2024 ожидается на отметке 0,2% м/м.
Кроме того, во вторник ОПЕК опубликует месячный отчет. Напомним, что Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в начале февраля не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти.
На российском рынке важным событием станет заседание Банка России, которое состоится 16 февраля.
Рынок на текущий момент не ожидает изменения ключевой ставки, находящейся сейчас на уровне 16% годовых. Кроме того, 14 февраля, Росстат планирует разместить информацию об инфляции в РФ за январь 2024.
Среди корпоративных событий российского рынка выделим публикацию отчетности Яндекса (YNDX) по МСФО за 4квартал и 2023 год. 15 февраля состоится день инвестора ПАО «Софтлайн». Кроме того в этот день бумаги TCS Group (TCSG) торгуются последний день перед редомициляцией. Среди западных компаний, которые опубликуют отчетность, стоит обратить внимание на Coca-Cola (KO), Cisco (CSCO), Barrick Gold (GOLD), Applied Materials (AMAT), Stellantis NV (STLA), Agnico Eagle Mines (AEM).
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