Инвесторы на чеку: самое важное на неделе с 12 по 18 февраля

Среди корпоративных событий российского рынка выделим публикацию отчетности Яндекса (YNDX) по МСФО за 4квартал и 2023 год. 15 февраля состоится день инвестора ПАО «Софтлайн». Кроме того в этот день бумаги TCS Group (TCSG) торгуются последний день перед редомициляцией. Среди западных компаний, которые опубликуют отчетность, стоит обратить внимание на Coca-Cola (KO), Cisco (CSCO), Barrick Gold (GOLD), Applied Materials (AMAT), Stellantis NV (STLA), Agnico Eagle Mines (AEM).