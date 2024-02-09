ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы об отмене комиссии

"В рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.
Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях финансовой услуги, определяющих ее стоимость", — сообщили в пресс-службе ведомства. В ФАС отметили, что в ближайшее время состоится разбирательство, по итогам которого Альфа-банк может быть привлечен к административной ответственности.
1 ноября у ФАС возникли претензии из-за того, что в рекламном ролике банка было заявлено бесплатное обслуживание кредитной карты, в то время как в сноске мелким шрифтом говорилось: «Обслуживание в 1-й год — 0 ₽, со 2-го — 990 ₽». Кроме того, в рекламе содержалось утверждение: «Альфа-банк — лучший мобильный банк».
Тезис сопровождала сноска «по версии Markswebb», однако ее было трудно заметить из-за небольшого размера и демонстрации в течение короткого времени. Также «в рекламном ролике говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России, что не соответствовало действительности». В итоге в декабре 2023 года антимонопольная служба возбудила против Альфа-банка дело по признакам нарушения рекламного законодательства. По информации ФАС, банк рекламировал кредитную карту, указывая важную информацию мелким шрифтом.
Александр Кислов.