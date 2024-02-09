ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы об отмене комиссии

Тезис сопровождала сноска «по версии Markswebb», однако ее было трудно заметить из-за небольшого размера и демонстрации в течение короткого времени. Также «в рекламном ролике говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России, что не соответствовало действительности». В итоге в декабре 2023 года антимонопольная служба возбудила против Альфа-банка дело по признакам нарушения рекламного законодательства. По информации ФАС, банк рекламировал кредитную карту, указывая важную информацию мелким шрифтом.