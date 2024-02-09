Цена нефти марки Brent незначительно снижалась на фоне интервью Карлсона с Путиным

В ходе интервью президент России Владимир Путин назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, отметив, что тем самым Соединенные Штаты нанесли удар по своей экономике. Путин также сообщил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно 3 до более чем 34%. Он добавил, что другие страны, в том числе производители нефти, уже начинают использовать юани.