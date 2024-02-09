Агентство НКР повысило кредитный рейтинг российского девелопера «Самолет» до A+.ru

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кредитное рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) повысило кредитный рейтинг российского девелопера «Самолет» с A.ru до A+.ru на фоне снижения долговой нагрузки группы по итогам 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
«Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ПАО ГК “Самолет” (далее — “Самолет”, компания) с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга обусловлено дальнейшим сокращением долговой нагрузки “Самолета” по итогам 2023 года, усилением его конкурентных преимуществ и, как следствие, укреплением рыночных позиций после присоединения ГК “МИЦ”, — заявили в агентстве.
В НКР отметили положительные финансовые показатели компании по итогам 2023 года: рост чистой прибыли, выручки и OIBDA. Позитивно на кредитное качество повлияли также низкие акционерные риски группы, высокая оценка системы управления и стратегии компании и положительная кредитная история, добавили в агентстве. По данным НКР, земельный банк девелопера в настоящий момент крупнейший в РФ и составляет 47 млн кв. м.
Среди негативных факторов в НКР перечислили «невысокий уровень показателей обслуживания долга, низкий уровень собственного капитала в структуре фондирования и чистый отрицательный денежный поток от операционной деятельности в 2022—2023 годах, обусловленный особенностями работы с эскроу-счетами».
«Высокий кредитный рейтинг открывает возможности для нас привлекать финансирование на долговом рынке по выгодным условиям. Наглядный пример — совсем свежее и горячее размещение нового выпуска облигаций БО-П13. Книга заявок была переподписана в пятый раз — рекордный для нас спрос, благодаря чему мы увеличили объем выпуска в 2,5 раза до 24,5 млрд рублей и снизили ставку купона на 125 б. п., до 14,75% годовых», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Самолета».
Группа компаний «Самолет» входит в число системообразующих организаций российской экономики и является крупнейшим по объемам текущего строительства девелопером в РФ, по данным ДОМ.РФ. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по итогам 2023 года выросла на 23%, до 34,3 млрд рублей, согласно данным управленческой отчетности. А выручка компании выросла на 53% год к году и составила 297,4 млрд рублей в 2023 году.