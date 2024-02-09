Агентство НКР повысило кредитный рейтинг российского девелопера «Самолет» до A+.ru

«Высокий кредитный рейтинг открывает возможности для нас привлекать финансирование на долговом рынке по выгодным условиям. Наглядный пример — совсем свежее и горячее размещение нового выпуска облигаций БО-П13. Книга заявок была переподписана в пятый раз — рекордный для нас спрос, благодаря чему мы увеличили объем выпуска в 2,5 раза до 24,5 млрд рублей и снизили ставку купона на 125 б. п., до 14,75% годовых», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Самолета».