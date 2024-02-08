Фридман выиграл суд у не получившей из-за санкций выплаты домработницы

Истец Доминика Козлик находилась в декретном отпуске, когда весной 2022-го Фридман попал под британские санкции. В результате его счета оказались заблокированы, и он лишился возможности платить персоналу, обслуживавшему дом. В октябре прошлого года Высокий суд Лондона не стал удовлетворять иск бизнесмена об отмене запрета на оплату расходов на обслуживание его особняка, в том числе зарплат работникам, из замороженных средств.
Из-за этой ситуации Козлик лишилась полагавшихся ей в связи с беременностью и родами выплат, ее уволили в марте 2022-го. Она была домработницей там с марта 2021-го, а в целом работала на Фридмана с 2015-го. Женщина ушла в декрет на год в ноябре 2021 года и должна была ежемесячно получать £1,5 тыс. ($1,9 тыс.).
РБК направил запрос в пресс-службу Альфа-банка.
В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства Великобритании по обвинению в мошенничестве и сговоре для обхода санкций.
В октябре прошлого года источник РБК, близкий к бизнесмену, сообщал, что тот покинул Великобританию и переехал в Израиль. Это подтвердили в «Альфа-Групп», где уточнили, что сейчас предприниматель находится в Москве и «теперь планируется посещать Россию регулярно». Сам Фридман объяснил отъезд из Британии «невозможностью жить в условиях санкций».