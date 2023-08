США ввели санкции против Фридмана, Авена и РСПП

Сообщалось, что Андрей Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd, однако о дальнейшем ходе сделки не сообщалось. Источники The Financial Times отмечали, что сделка по продаже Альфа-банка потребует согласования регуляторов — Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику. В Альфа-банке подтвердили, что переговоры о продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена действительно ведутся.