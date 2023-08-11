США ввели санкции против Фридмана, Авена и РСПП

В структуре американского Минфина также подчеркнули, что ведомство не вводит ограничений против инвестиционной компании LetterOne, основанной Авеном и Фридманом. Как говорится в выпущенном OFAC специальном пояснении, LetterOne в настоящее время «не принадлежит на 50% или более попавшим под санкции лицам и не считается заблокированной их собственностью или частью их собственности».

Фридман и Авен полтора года назад попали под блокирующие санкции Евросоюза и Великобритании. После этого оба вышли из совета директоров «Альфа-банка» и покинули инвестиционную группу LetterOne. Фридман также покинул совет директоров компании Veon и наблюдательный совет ритейлера X5 Group. Позднее блокирующие санкции настигли и «Альфа-банк»: весной прошлого года их ввели США и Великобритания, а в феврале нынешнего года — Евросоюз.

В марте 2023 года стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают передачу своих долей в Альфа-банке своему партнеру Андрею Косогову, которому уже принадлежит почти 41% в капитале финорганизации.

Михаил Фридман и Петр Авен хотели продать свои пакеты, чтобы освободиться от британских и европейских санкций.

Сообщалось, что Андрей Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd, однако о дальнейшем ходе сделки не сообщалось. Источники The Financial Times отмечали, что сделка по продаже Альфа-банка потребует согласования регуляторов — Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику. В Альфа-банке подтвердили, что переговоры о продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена действительно ведутся.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258944&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.