Более трети россиян увеличили свои доходы за 2023 год

У 38% респондентов доходы в течение последнего года выросли (у каждого пятого — рост в пределах 10%, у каждого десятого — в пределах 30%, а у 3,5% россиян доходы за год удвоились). Благосостояние еще 39% опрошенных не изменилось, оставшись на уровне 2022 года.



43% учатсников опроса не имеют ни одного кредита. Еще 21% — обслуживают только один кредит.



Меньше всего баллов россияне набрали по показателю «финансовой подушки безопасности». Более трети опрошенных (38%) еще не успели ее создать, а четверть опрошенных признали, что сбережений в случае форс-мажора им хватит на один месяц. У 23% респондентов есть финансовая подушка, которой хватит на 2−6 месяцев.