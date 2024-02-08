Более трети россиян увеличили свои доходы за 2023 год

Общее значение Индекса по стране составило 43,8 балла. По разработанной компанией шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом, это значение соответствует второму взрослому разряду.
При построении Индекса Москва и Санкт-Петербург рассматривались отдельно в связи с более высоким уровнем доходов и расходов жителей столичных городов.
У 38% респондентов доходы в течение последнего года выросли (у каждого пятого — рост в пределах 10%, у каждого десятого — в пределах 30%, а у 3,5% россиян доходы за год удвоились). Благосостояние еще 39% опрошенных не изменилось, оставшись на уровне 2022 года.
43% учатсников опроса не имеют ни одного кредита. Еще 21% — обслуживают только один кредит.
Меньше всего баллов россияне набрали по показателю «финансовой подушки безопасности». Более трети опрошенных (38%) еще не успели ее создать, а четверть опрошенных признали, что сбережений в случае форс-мажора им хватит на один месяц. У 23% респондентов есть финансовая подушка, которой хватит на 2−6 месяцев.
Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в конце 2023 года в 27 субъектах РФ. Выборка составила не менее 3,6 тыс. человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту.
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