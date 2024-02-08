Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более трети россиян увеличили свои доходы за 2023 год

ПСБ Благосостояние (инвестиционное подразделение Группы ПСБ) рассчитало Индекс финансовых достижений, демонстрирующий, насколько эффективно россияне умеют управлять личным бюджетом и владеют основами финансовой грамотности. Результаты исследование есть у Финансов Mail.ru.
Источник: РИА "Новости"

Общее значение Индекса по стране составило 43,8 балла. По разработанной компанией шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом, это значение соответствует второму взрослому разряду.

При построении Индекса Москва и Санкт-Петербург рассматривались отдельно в связи с более высоким уровнем доходов и расходов жителей столичных городов.

У 38% респондентов доходы в течение последнего года выросли (у каждого пятого — рост в пределах 10%, у каждого десятого — в пределах 30%, а у 3,5% россиян доходы за год удвоились). Благосостояние еще 39% опрошенных не изменилось, оставшись на уровне 2022 года.

43% учатсников опроса не имеют ни одного кредита. Еще 21% — обслуживают только один кредит.

Меньше всего баллов россияне набрали по показателю «финансовой подушки безопасности». Более трети опрошенных (38%) еще не успели ее создать, а четверть опрошенных признали, что сбережений в случае форс-мажора им хватит на один месяц. У 23% респондентов есть финансовая подушка, которой хватит на 2−6 месяцев.

Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в конце 2023 года в 27 субъектах РФ. Выборка составила не менее 3,6 тыс. человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».