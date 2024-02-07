Запасы нефти в США за неделю увеличились на 5,5 млн баррелей

На 18:33 мск апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,39%, до $79,05 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте поднималась на 0,52%, до $73,83 за баррель.