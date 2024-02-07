С 1 марта появятся новые ограничения по ипотеке: Что будет с ценами на квартиры

— Цены на ИЖС не изменятся. Мы говорим о первичном сегменте. Если на квартиры влияет несколько конкурирующих факторов и там возможно снижение спроса на первичный сегмент (как реакция на стагнацию вторичного), то с ИЖС всё обстоит иначе. Рынку ограничения по ипотеке принесут очередные падения продаж. Говорить о том, на 10% или 30%, сложно. Назовём это просто усугублением ситуации, которая началась после ужесточения условий льготной ипотеки. На 6 000 000 рублей дом не построить, разве что небольшой и около ЦКАД. А дополнять эту сумму обычным кредитом больше не представляется возможным, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.