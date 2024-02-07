НАУФОР выступила против ужесточения имущественного ценза для квалифицированных инвесторов

«Приведенные цифры наглядно демонстрируют, что действующая в настоящее время в России модель разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных хотя и является более жесткой, чем принятая на развитых финансовых рынках, в целом сбалансирована, адекватна текущему уровню благосостояния и степени готовности российского населения к инвестициям, а также свидетельствует о добросовестности процесса присвоения индустрией статуса квалифицированного инвестора своим клиентам», — полагают в ассоциации.