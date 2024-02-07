Аргентина стала мировым лидером по инфляции

В начале февраля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на 2024−2025 годы. Ожидается, что ВВП вырастет на 0,6% в 2024 году, а инфляция может усилиться в Великобритании, Франции и Германии.