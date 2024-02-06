В Госдуме заявили о недопустимости роста цен на жилье

«Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты бóльших размеров… Это недопустимо… Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем», — пояснил спикер Госдумы.