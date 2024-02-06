На некоторые квартиры налог за 2024 год будет больше: кому и сколько платить

Кроме того, эксперт уточнил, что налог на имущество физических лиц по-прежнему нужно платить ежегодно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, а это значит, что налоговые уведомления, в которых будет учтена переоценка 2023 года, придут только осенью 2025 года и оплатить налог нужно будет до 1 декабря 2025 года. А следующая переоценка по действующему законодательству может произойти не ранее чем в 2027 году. То есть увеличение нагрузки будет не более чем на 10% от того, как оценили в 2023 году, но платить по новым расценкам придётся начиная с 2025 года.