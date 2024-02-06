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Минфин выступил за увеличение лимитов по IT-ипотеке

Финансовое ведомство поддержало предложение увеличить лимит по этой льготной жилищной программе.
Источник: РИА "Новости"

«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Соответствующий проект постановления российского правительства подготовлен Минцифры РФ.

В сообщении отмечается, что сейчас ДОМ.РФ обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились. Это около 39 млрд рублей.

«Таким образом, до принятия акта Правительства выдача будет продолжена с учетом перераспределения», — резюмирует Минфин.

Напомним, что 4 февраля Сбер перестал оформлять льготную IT-ипотеку, так как банк превысил лимиты. позже стало известно, что прием заявок прекратили Промсвязьбанк, МТС-банк и банк «Санкт-Петербург».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».