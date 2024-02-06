Адресный расход: в ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки

Продление льготной ипотеки на новостройки по определенным социальным или региональным сегментам возможно, заявил «Известиям» зампред Центробанка Алексей Гузнов. Он добавил: идея запуска программы в 2020 году была правильной. Однако концентрация таких кредитов возникла в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без субсидий. Массовые программы провоцируют рост цен на недвижимость, а вот адресные — будут полезны рынку, считают эксперты. Например, для поддержки молодых семей и представителей социально важных профессий — врачей и учителей, по аналогии с IT-ипотекой. Тем временем спрос на льготные ссуды на фоне разговоров об их отмене в январе подскочил.