В России 12 февраля начнется эксперимент по маркировке консервов

Как рассказала ТАСС руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, в эксперимент вошел широкий перечень товаров повседневного спроса, которые включены в потребительскую корзину почти каждого жителя страны, «поэтому их качество и безопасность должны быть на первом месте». «Именно разросшийся нелегальный рынок консервов стал основанием проведения добровольного эксперимента для органов власти. Мы готовы к пилотному проекту по маркировке и открыты к диалогу с бизнес-сообществом», — добавила Кузьмина.