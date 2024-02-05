Сбора нет: в РФ хотят отменить налог на доход с длинных вкладов

В России хотят отменить налог на доход от длинных депозитов. Это будет стимулировать долгосрочные вложения граждан, заявил «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев. С предложением изменить этот налог в сентябре выступал Минфин, поддерживают отмену сбора и банки, однако решение еще не принято. Из-за высокой ключевой сейчас крайне мало длинных депозитов. В развитых странах их доля обычно превышает 10%, а в РФ составляет меньше 3%. Почему так нужны длинные деньги и кто заплатит налог на доход с вкладов в этом году — в материале «Известий».
Налог на доход с длинных вкладов могут отменить
В Совфеде поддержали отмену налога на доход по вкладам от трех лет. Перспективы запуска безотзывных депозитов пока не ясны — участники процесса еще не пришли к согласию, сообщил «Известиям» заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев. Поэтому стимулировать долгосрочные вложения граждан за счет отмены налога на проценты по депозитам от трех лет было бы правильной идеей, заявил он.
Из-за высокой ключевой ставки сейчас крайне мало длинных вкладов — банки предлагают высокие проценты по коротким продуктам. Однако в долгосрочной перспективе это правильный стимул, считает Николай Журавлев.
Впервые граждане должны будут заплатить сбор в этом году — по итогам 2023-го. Закон о налогообложении процентов по банковским депозитам вступил в силу с 1 января 2021 года, однако в конце марта 2022-го президент Владимир Путин временно освободил россиян от его уплаты.
Для расчета необлагаемой налогом суммы нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой в течение года, когда были получены проценты. Однако учитывается максимальная величина ставки ЦБ лишь на начало каждого месяца. С дохода выше этого уровня придется заплатить НДФЛ 13%, если же поступления окажутся более 5 млн рублей — 15%.
В 2023 года ключевая поднималась до максимума в декабре, на первое число она составляла 15%. Поэтому необлагаемая налогом сумма дохода по банковским депозитам составит 150 тыс. рублей. Учитывая среднегодовой уровень ставки, заплатить сбор россиянам придется со вкладов размером примерно 1,67 млн рублей и больше, оценил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Справка «Известий»
Считаться будут депозиты во всех банках, которые открыты на одного гражданина. Самостоятельно определять размер налога не придется. Финорганизации направят информацию о доходах по вкладам в Федеральную налоговую службу. Если начисленные за год проценты превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет уведомление. Сбор за прошедший год нужно заплатить до 1 декабря 2024-го.
Сейчас идет обработка сведений, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС. Оценить сумму поступлений по налогу на проценты с вкладов там пока не смогли. «Известия» обратились в ЦБ с вопросом о том, как там оценивают предложение отменить налог, если депозит оформлен на срок более трех лет.
В Минфине выступали с похожей инициативой в сентябре 2023-го. В «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики» предлагают для целей налогообложения уменьшать полученные проценты по долгосрочным вкладам не только на сумму необлагаемого лимита за год, в котором проценты были получены, но также и за те годы, за которые такие проценты были начислены. Такие поправки пока рассматриваются в рамках работы над законопроектом, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
То есть Минфин предлагает, например, при долголетних депозитах учитывать необлагаемый минимум за каждый год, а не за один, пояснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Так россияне смогли бы меньше заплатить этого сбора.
Кому выгодна отмена налога на проценты с длинных депозитов
В крупнейших банках поддержали отмену налога на проценты с долгосрочных вкладов. Эта мера будет стимулировать интерес клиентов к таким инструментам и поможет привлечь длинные деньги в экономику, сообщили в пресс-службе ВТБ.
В последние годы объем депозитов россиян сроком свыше трех лет сокращался, следует из данных Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На начало 2023-го показатель составил 1,12 трлн, что стало минимумом с 2016-го. К 1 декабря прошлого года объем таких вкладов снизился до 1,05 трлн рублей, добавили в пресс-службе государственной корпорации АСВ.
За последнее время срок размещения средств на депозитах существенно уменьшился, согласился директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он пояснил: на фоне высокой ключевой ставки финорганизации предлагают лучшие условия по вкладам на три и шесть месяцев, и граждане выбирают именно эти продукты.
Так, доля рублевых депозитов сроком от трех лет за последние пять лет не превышала 6%, а на конец ноября 2023 года составляла только 2,5%, добавил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В большинстве развитых стран доля таких депозитов превышает 10%, рассказал начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. По его словам, большее соотношение дает сразу несколько преимуществ для экономики.
Да и для любого банка сегмент долгосрочных вкладов важен, потому что он снижает процентные риски при резких изменениях на рынке, подчеркнул управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов. Привлечение таких средств помогает финорганизациям и реальному сектору планировать бизнес на более длинный горизонт. Также возникает больше определенности с банковским фондированием, систематически снижаются процентный риск и ставки.
Как результат, при росте объема длинных вкладов финорганизации могут предоставлять ипотеку и другие долгосрочные кредиты на более выгодных условиях, заключил директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Дарья Морозова.
Кроме того, размещение денег гражданами в таких инструментах ограничивает потребление населения, что сдерживает инфляцию, отметил Никита Кулагин из Совкомбанка.
Отмена налога на доход с долгосрочных вкладов поможет повысить спрос на них, считает Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. Минусом же станет сокращение поступлений в бюджет, предупредил он.
Однако решение отменить сбор на депозиты от трех лет способно уменьшить доходы казны не более чем на 13 млрд рублей, оценил Никита Кулагин из Совкомбанка. Это несравнимо с общей массой поступлений в 35 трлн.
По итогам 2023-го в качестве налога на депозиты россияне заплатят примерно 90−100 млрд рублей, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. По его словам, всерьез отмену сбора почувствуют только крупные вкладчики. Так, депозитов на сумму более 1,67 млн (они подпадут под налог по итогам 2023 года) в России всего 2−3%.
Однако предложение все равно верное и должно войти в программу стимулирования долгосрочных вложений, считает Владимир Саськов из ВШЭ.