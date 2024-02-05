Сбора нет: в РФ хотят отменить налог на доход с длинных вкладов

В России хотят отменить налог на доход от длинных депозитов. Это будет стимулировать долгосрочные вложения граждан, заявил «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев. С предложением изменить этот налог в сентябре выступал Минфин, поддерживают отмену сбора и банки, однако решение еще не принято. Из-за высокой ключевой сейчас крайне мало длинных депозитов. В развитых странах их доля обычно превышает 10%, а в РФ составляет меньше 3%. Почему так нужны длинные деньги и кто заплатит налог на доход с вкладов в этом году — в материале «Известий».