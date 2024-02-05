Кабмин не поддержал введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021−2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годы над аналогичным показателем за 2018−2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Поступления от налога планировались в объеме 300 млрд рублей, они имеют разовый характер.