Франк уже не тот: почему Швейцария девальвирует нацвалюту

Если говорить в целом об ослаблении национальной валюты и его причинах, то стоит помнить, что это может быть выгодно для страны по целому ряду причин. Одна из них — пополнение бюджета и экспорта (экспортеры больше получают доходов при слабеющем курсе нацвалюты, поэтому платят больше денег в бюджет).
Что касается ослабления экспорта, то он всегда ведет к замедлению экономического роста.
Швейцарский национальный банк еще в декабре прошлого года намекнул о высокой вероятности ослабления франка — в планах было сократить объемы или полностью прекратить продажу иностранной валюты внутри страны.
Последние годы Нацбанк Швейцарии был в лидерах продажи валюты из резервов, которые по-прежнему остаются одними из самых больших в мире. Такие интервенции увеличили стоимость франка до максимумов 2015 года к евро и доллару.
В прошлом году франк подорожал на 10% к доллару — это стало самым большим ростом среди топ-10 развитых стран и лучшим ростом курса франка с 2010 года.
Ветер перемен
Но недавно президент Нацбанка Швейцарии Томас Джордан признал негативное влияние дорогого франка на экономику страны, которая зависит от поставок за рубеж, — экспортеры получают меньше доходов при конвертации валютной выручки. Это снижает поступления в бюджет страны.
Швейцарский банк держит одну из самых низких ставок в мире — 1,75%. Это не помогает экономическому росту страны, хотя должно: бизнес берет больше кредитов, развивается производство на территории государства, население наращивает потребление, больше тратя за счет кредитов, что стимулирует спрос, производство и рост экономики в целом.
Экономика страны, как и ЕС, не растет с начала второго квартала 2022 года, когда начались западные массовые санкции против РФ.
«За прошлый год курс швейцарского франка укрепился по отношению к доллару США почти на 9% до 0,84140», — напомнил Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».
По его мнению, динамика франка в целом подтвердила статус швейцарской национальной валюты в качестве актива-убежища (safe-haven). В отличие от других развитых стран, государственный долг Швейцарии к ВВП составляет всего чуть более 40%.
Швейцарский бюджет остается в основном профицитным. Инфляция в годовом выражении невысокая — около 1,4%.
Швейцария остается нетто-экспортёром (в целом экспорт больше импорта). Четверть экспорта страны приходится на фармацевтическую продукцию, еще 30% — на жемчуг, драгоценные камни, металлы и монеты.
«Риски жёсткой посадки экономики в Швейцарии существенно ниже, чем в других странах Евросоюза. Это способствует укреплению национальной валюты страны», — пояснил экономист.
Кроме этого, со второго квартала 2022 года Нацбанк регулярно продает иностранную валюту на открытом рынке и, соответственно, поддерживает швейцарский франк.
«Существенная часть этих операций пришлась на IV квартал 2022 года (объем продаж составил 27,2 млрд швейцарских франков) и на первые три квартала 2023 года (совокупный объем продаж составил свыше 110 млрд франков», — сообщил Николай Дудченко.
Но, по его оценке, это не очень много. Чтобы оценить степень влияния регулятора на рынок, можно заглянуть в статистику Bank for International Settlement (BIS). По последним данным BIS (октябрь 2022 года) ежедневный оборот на рынке Forex швейцарского франка составляет 390 млрд долларов или около 340 млрд франков при текущем курсе.
«Получается, что за три квартала прошлого года регулятор совершил операций всего на 30% от ежедневного оборота, что немного», — считает он.
Отказ от политики продажи валюты из резервов на открытом рынке не связан с истощением самих резервов страны, которые на ноябрь 2023 года составили 733,6 млрд долларов (уровень 2020 года), полагает аналитик.
Это следствие того, что, во-первых, дорогой франк невыгоден экспортёрам страны, а, во-вторых, связан с тем, что темпы инфляции в Швейцарии остаются низкими, а в ЕС и США продолжают замедляться. Поэтому ставки, как ожидается, расти не будут в Швейцарии, как и в США.
При этом мы не ожидаем сильной девальвации швейцарской национальной валюты. Скорее наоборот, учитывая геополитические риски, возможно даже продолжение укрепления валюты.
«Повторяется ситуация 2010 года, когда швейцарский франк вырос с 0,86 франков за доллар до 1,3 франков за доллар на пике в 2011 году, — напомнил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов. - Тогда ЦБ Швейцарии пришлось вмешаться, так как его рост бил по швейцарским экспортерам и ставил под угрозу стабильность швейцарской экономики».
С конца 2022 курс швейцарского франк вырос с 1 доллара до 1,15 доллара. На прошлой неделе глава ЦБ Томас Джордан заявил, что подорожавший франк негативно влияет на экспортную отрасль страны.
Швейцарская экономика в значительной степени зависит от внешней торговли. Поэтому любое сильное укрепление франка является болезненным. По опыту прошлых лет, в последнее десятилетие критическим для Швейцарии является курс 1,2 доллара за франк.
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