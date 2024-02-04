Франк уже не тот: почему Швейцария девальвирует нацвалюту

Если говорить в целом об ослаблении национальной валюты и его причинах, то стоит помнить, что это может быть выгодно для страны по целому ряду причин. Одна из них — пополнение бюджета и экспорта (экспортеры больше получают доходов при слабеющем курсе нацвалюты, поэтому платят больше денег в бюджет).