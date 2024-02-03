В Северной Осетии недоимки по налогам составили почти 900 млн рублей

«Нам предстоит детально разобрать ситуацию с недоимкой налоговых платежей в каждом районе, причины их возникновения и предложения по устранению задолженностей. Резервы развития у каждого муниципалитета есть — они в расширении налогооблагаемой базы и в сборе платежей», — сказал Меняйло.