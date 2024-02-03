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В Северной Осетии недоимки по налогам составили почти 900 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Недоимки по налогам в Северной Осетии составляют 887 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по вопросам увеличения доходной базы местных бюджетов.
Источник: Freepik

«По словам руководителя управления федеральной налоговой службы России по республике Тимура Таймазова, из 887 млн рублей, составляющих недоимки районов, 280 млн рублей приходятся на земельный налог», — говорится в сообщении.

Глава республики Сергей Меняйло поручил провести детальный анализ недоимок по каждому району с разделением по видам налогов.

«Нам предстоит детально разобрать ситуацию с недоимкой налоговых платежей в каждом районе, причины их возникновения и предложения по устранению задолженностей. Резервы развития у каждого муниципалитета есть — они в расширении налогооблагаемой базы и в сборе платежей», — сказал Меняйло.