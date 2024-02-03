Эксперты объяснили, кто виноват в росте цен на яйца

По его словам, особого дохода импортёры не дождались, так как цены внутри страны довольно жётские. Поэтому объёмы привозных яиц в торговле были микроскопические. Что-то пришло из Азербайджана и Турции. Однако вместе с эффектом новогодних праздников это сработало: получилось сбить ажиотажный спрос и дать понять, что яиц хватит на всех. А когда спрос после новогодних праздников прошёл, цены начали откатываться до былого уровня. В итоге от этой «вербальной интервенции» выиграли только покупатели.