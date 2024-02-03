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Эксперты объяснили, кто виноват в росте цен на яйца

Яйца в России подорожали лишь отчасти по экономическим причинам, а больше — по ажиотажно-психологическим. Об этом телеканалу «360» рассказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. По его мнению, свою роль сыграла «вербальная интервенция».
Источник: Hello I'm Nik/CC0

Он объяснил, что государство поначалу объявило производителям яиц об обнулении пошлины на импорт, дав понять, что «гнать цену вверх» невыгодно, ведь конкуренты воспользуются ситуацией иначе. И это подействовало. Также эффект возымело указание ФАС более серьёзно заняться ценами, а ещё обращение к прокуратуре.

Говоря о непопавших на полки российских магазинов импортных яйцах эксперт пояснил, что импортёры не стали бы рисковать и ввозить гигантское количество товара в страну во избежание разорения. Им нужно было прощупать рынок. В итоге они поняли, что цены в РФ ниже, чем импортёры могли бы предложить.

«Скорее всего, они небольшими партиями прощупывали рынок и поняли, что уровень цен здесь ниже, чем они могли предложить, а в убыток себе работать не стали», — предположил Холод.

По его словам, особого дохода импортёры не дождались, так как цены внутри страны довольно жётские. Поэтому объёмы привозных яиц в торговле были микроскопические. Что-то пришло из Азербайджана и Турции. Однако вместе с эффектом новогодних праздников это сработало: получилось сбить ажиотажный спрос и дать понять, что яиц хватит на всех. А когда спрос после новогодних праздников прошёл, цены начали откатываться до былого уровня. В итоге от этой «вербальной интервенции» выиграли только покупатели.

В свою очередь доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев подтвердил, что по его данным, количество ввезённых в РФ яиц с момента обнуления пошлин — крайне незначительно. Эксперт также сообщил, что речь шла о пиар-акции по успокоению населения и информационному давлению на производителей этого товара.

По словам эксперта, затраты на яйца может снизить субсидирование государством инвестиционных средств на повышение создания кормов из местного сырья в РФ, а также создание спецлабораторий по производству генетических линий кур.

«Если государство возьмёт на себя обязательство по созданию двух этих типов производств, мы все будем в плюсе», — пояснил Корнеев.

Ранее стало известно, что завезённые в Россию яйца зарубежных производителей не попали на прилавки российских магазинов, а их основная часть была направлена на переработку.