Стала известна судьба попавших в Россию импортных яиц

Собеседник издания подчеркнул, что несмотря на принятые правительством меры, даже при нулевой пошлине цены на этот товар у зарубежных поставщиков с учётом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских. Он считает, что заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями стало причиной стабильности цен рынке — это помогло сдержать рост стоимость продукции и сохранить доход.