Стала известна судьба попавших в Россию импортных яиц

«Импорт, безусловно, даёт дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку», — сообщил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
Собеседник издания подчеркнул, что несмотря на принятые правительством меры, даже при нулевой пошлине цены на этот товар у зарубежных поставщиков с учётом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских. Он считает, что заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями стало причиной стабильности цен рынке — это помогло сдержать рост стоимость продукции и сохранить доход.
Помимо этого, эксперты считают, что цены навряд ли вернутся к прошлогодним показателям. Это связано с возросшими на производство затратами.
Ранее Лайф писал о том, что в Росстате отчитались о росте производства куриных яиц в России. По данным ведомства, производство этого товара в нашей стране в 2023 году по сравнению с январём — декабрём 2022-го выросло на 1,8% и составило 38,056 миллиарда штук.