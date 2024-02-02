Россиянам объяснили, как получить в 2024 году налоговый вычет при покупке жилья

Отказать в выплате налогового вычета могут по многим причинам. К примеру, его не могут получить лица без регистрации по месту жительства. Также вычет не предоставляется при покупке апартаментов, заключении сделки между близкими родственниками, использовании для покупки жилья субсидий — к примеру, маткапитала, и в других случаях.