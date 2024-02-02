«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в 2023 году

2023 год прошел под эгидой существенного роста ключевой ставки, однако удорожание заимствований на финансовом рынке неравномерно сказалось на конъюнктуре фондового рынка. В частности, ужесточение денежно-кредитной политики заметно срезало доходность долговых бумаг, но котировки акций российских компаний продолжали расти как на дрожжах — в результате индекс Мосбиржи за год вырос на 42,6%, с 2172 до 3099 пунктов. Об этих и других годовых результатах — в материале «Известий».
Итоги года
Одним из главных трендов прошлого года аналитик «Финама» Иван Пуховой считает активное повышение ключевых ставок мировыми центробанками, в том числе и в России. К концу года ее показатель составил 16% годовых — во второй половине 2023-го это привело к заметному снижению рыночной стоимости облигаций. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор сможет вернуть инфляцию к таргету уже в 2024 году, что позволит ему перейти к циклу смягчения ДКП. На этом фоне долговые бумаги с дальним сроком погашения в пять лет и более смогут показать сравнительно высокую доходность — особенно если снижение ставки будет происходить так же быстро, как и ее повышение в 2023-м.
В отношении частных компаний одним из ключевых трендов прошлого года стала редомициляция, то есть перерегистрация отечественного бизнеса из одной юрисдикции в другую. Например, по этому пути пошли крупные IT-компании, другие фактически запустили этот процесс. Это остается одним из ключевых драйверов роста акций переезжающих эмитентов. Чем больше пройдет таких переездов в новом году, тем больше капитала высвободится и распределится по фондовому рынку.
Еще один важный тренд — восстановление российского рынка, в том числе за счет сильных результатов эмитентов и возврата части компаний к выплате дивидендов. По итогам прошлого года основной фондовый индекс РФ вырос более чем на 40%. В 2023 году на фоне того, что у компаний скопилось много наличности за время, когда отсутствовали отчетности и выплаты дивидендов, можно ожидать возврата к выплатам в адрес инвесторов, которые вполне могут стать рекордными. Благодаря этому российский рынок может вернуть себе статус высокодивидендного.
Валюта под подушкой — доллары и евро
В последний месяц 2023 года портфель из классических валют незначительно подорожал — на 1,7%, достигнув общей отметки 221,2 тыс. рублей. Фактически динамика курса к концу года замедлилась и валюта встала в так называемый боковик.
В целом по итогам года портфель из классических валют показал одну из самых высоких доходностей — плюс 31,7%. Но такой показатель обеспечен в первую очередь низкой базой конца прошлого года, когда курс доллара и евро к рублю составлял около 70 и 74 рублей соответственно.
Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли.
Околонулевая динамика портфеля экзотических валют также вызвана отсутствием серьезных движений на валютном рынке в конце года. К концу месяца рублевая стоимость портфеля сократилась на 0,3%, что во многом связано с продолжающимся падением курса турецкой лиры. Совокупная стоимость портфеля на конец года составила 149,5 тыс. рублей.
Высокая ставка в рублевой зоне в ближайшие месяцы может привести к дополнительному укреплению российской валюты. Но при ее дальнейшем снижении существует риск ослабления рубля. За весь 2023 год рублевая стоимость портфеля выросла только на 18% — это в очередной раз показывает спекулятивный характер инвестиций в такие валюты.
Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
В декабре стоимость портфеля из шести выпусков облигаций федерального займа сократилась на незначительные 0,3%, а его общая стоимость к концу года составила 228,4 тыс. рублей. Снижение вызвано тем, что многие инвесторы ждут очередного повышения ключевой ставки в феврале 2024-го, которое может стать последним в рамках нынешнего цикла ужесточения ДКП.
Годовая доходность портфеля ОФЗ составила только 4,3%. Несмотря на продолжившуюся выплату купонов по облигациям и погашение нескольких выпусков, рост ключевой ставки оказал существенное давление на рыночную стоимость таких бумаг. Тем не менее консенсус-прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году составляет 12% — это должно привести к корректировке доходности ОФЗ.
Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций
Локальное восстановление на рынке корпоративных облигаций продолжилось, благодаря чему общая стоимость портфеля выросла на 1,3%. Это связано с тем, что большинство бумаг в портфеле имеют сроки погашения больше года, что отражает ожидания рынка от ключевой ставки через год. Итоговая стоимость на конец года — 238,6 тыс. рублей, что заметно превышает показатели портфеля ОФЗ.
За весь 2023-й стоимость портфеля корпоративных облигаций существенно просела (на 3,5%) ввиду относительно редкой периодичности выплаты купонов и заметного сокращения рыночной стоимости долговых бумаг. Как и в случае с ОФЗ, по мере смягчения денежно-кредитной политики показатель доходности в портфеле должен выправиться.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек».
По итогам декабря общая стоимость портфеля выросла на 3,4% за счет выплаты дивидендов «Фосагро», а также роста котировок ценных бумаг «Магнита» на фоне новостей о намерении компании выплатить дивиденды. Общая стоимость портфеля на конец года — 243,3 тыс. рублей.
По суммарному росту стоимости портфель показал один из лучших результатов, обогнав в том числе портфель классических валют, — плюс 49,5% за год. Ему также удалось обойти рост индекса Мосбиржи. В будущем возможное увеличение дивидендных доходностей по таким акциям должен поддержать общий рост котировок на уровне рынка.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Портфель акций низких эшелонов за месяц вырос только на 0,4%, а его общая стоимость на конец года составила 438,6 тыс. рублей. Внутри портфеля была зафиксирована просадка акций «Куйбышевазота», однако рост котировок «Иркута» смог ее компенсировать.
Несмотря на то что данный портфель показывает самую высокую доходность среди всех остальных комбинаций активов — за год его стоимость увеличилась почти вдвое, — смена общего тренда в портфеле к концу года, скорее всего, говорит о том, что время существенных движений в акциях второго и третьего эшелонов на российском рынке прошло.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).