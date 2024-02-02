«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в 2023 году

Одним из главных трендов прошлого года аналитик «Финама» Иван Пуховой считает активное повышение ключевых ставок мировыми центробанками, в том числе и в России. К концу года ее показатель составил 16% годовых — во второй половине 2023-го это привело к заметному снижению рыночной стоимости облигаций. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор сможет вернуть инфляцию к таргету уже в 2024 году, что позволит ему перейти к циклу смягчения ДКП. На этом фоне долговые бумаги с дальним сроком погашения в пять лет и более смогут показать сравнительно высокую доходность — особенно если снижение ставки будет происходить так же быстро, как и ее повышение в 2023-м.