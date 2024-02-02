Нефть и газ оказались под давлением

Черное золото марки Brent на прошедшей торговой сессии резко снизилось по итогам дня на 2,1% после выхода новостей о продвижении переговоров по соглашению о приостановке военных действий между Израилем и ХАМАС.
Переговоры все еще находятся на ранней стадии и было бы преждевременно говорить о полноценной разрядке на Ближнем Востоке. Вчера рынок лишь частично запрайсил снижение рисков. Проблемы с судоходством в Красном море сохраняются и продолжают оказывать умеренную поддержку нефти.
На что стоит обратить внимание, так это на вероятное достижение локального пика добычи нефти в США. Отчеты EIA пока этого не фиксируют, но с высокой вероятностью по итогам этого квартала котировки могут закрепиться ниже 13 млн барр./день. Причины данной тенденции требуют отдельного предметного рассмотрения.
Как и ожидалось, при пробое поддержки $81,50 (BR-3.24) начали снижение в район $80. Несмотря на локальный пролив, говорить о полноценном развороте рано до тех пор, пока котировки не упадут ниже $76,8. С точки зрения технической картины вероятна консолидации в диапазоне $78,5-$80,5.
Природный газ
Котировки природного газа NG по итогам прошедшего дня снизились на 2,38%. Давление оказал отчет EIA, показавший падение запасов в хранилищах США ниже консенсуса — 197 bcf против 202 bcf в прогнозе.
Небольшой профицит зафиксирован лишь в регионе South Central. Вероятно, это временная ситуация. Общие запасы по итогам отчета были выше на 130 bcf средних значений за последние 5 лет.
За прошедший четверг добыча в США природного газа выросла на 8,8% г/г, до 103,5 bcf/день; экспорт LNG увеличился на 2,6% н/н, до 14,2 bcf/день; спрос упал на 23,7% г/г, до 90,1 bcf/день. При этом со стороны частных и коммерческих потребителей (за исключением индустриального сектора) значения снизились до самых низких уровней за последние 5 лет.
Внимание трейдеров вновь сосредоточено на прогнозе погоды, так как следующие отчеты о запасах не должны показывать значимых снижений ввиду текущей погодной ситуации. Модели фиксируют вероятность умеренного снижения температур ниже средних значений начиная с 15 февраля. Поскольку прогноз выходит за горизонт двух недель, пока он имеет ограниченное влияние.
Техническая картина остается на стороне снижения, как и историческая сезонность. Как только будет пробит уровень $2,03, вероятность снижения до $1,97 значительно возрастет. Skew-индексы в опционах пока сигнализируют о преобладании ставок на снижение в ближайший месяц. Однако картина резкое меняется на горизонте следующего квартала.
Позиционирование различных групп трейдеров к общему открытому интересу во фьючерсах и опционах на природный газ не фиксирует формирования картины, характерной для глобального дна, несмотря на текущее снижение.
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