Нефть и газ оказались под давлением

За прошедший четверг добыча в США природного газа выросла на 8,8% г/г, до 103,5 bcf/день; экспорт LNG увеличился на 2,6% н/н, до 14,2 bcf/день; спрос упал на 23,7% г/г, до 90,1 bcf/день. При этом со стороны частных и коммерческих потребителей (за исключением индустриального сектора) значения снизились до самых низких уровней за последние 5 лет.